Советник гендира «Росэнергоатома»: ВСУ намеренно нанесли удар по гостинице в Энергодаре

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РИА Новости

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально нанесли удар по гостинице в Энергодаре. Об этом сообщается в эфире «Россия 24».

По данным советника гендира организации, в данном здании он планировал остановиться вместе с командой.

«В этом гостевом доме никто, кроме меня и членов моей команды, не жил. Я был против проживания там кого-либо, потому что я понимал, что объект находится в зоне пристального внимания», — пояснил Карчаа.

Как добавил Карчаа, о визите и его последующем переносе знали единицы.

«С определенной долей уверенности могу говорить о том, что этот удар был посвящен мне и членам моей команды», — сказал сотрудник предприятия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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