Глава Севастополя Развожаев объяснил «громкие звуки» учениями мобилизованных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе плановыми учениями мобилизованных на полигоне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — заявил Развожаев.

В своем сообщении он также попросил горожан сохранять спокойствие.

Ранее Михаил Развожаев призвал жителей Севастополя помочь властям привести в порядок городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги.

До этого губернатор сообщал, что в городе проверили состояние бомбоубежищ, а местное население проинформируют о местах их нахождения.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.