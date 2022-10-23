Cтремоусов заявил, что попытки ВСУ пробить линию обороны Херсонской области отражены

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов информировал, что все попытки Вооруженных сил Украины пробить линию обороны региона удалось отразить. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Стремоусова, в настоящий момент ситуация на линии фронта без изменений.

«На фронтах Херсонской области Российской Федерации, все без изменений», — уточняется в публикации замглавы региональной администрации.

Также Стремоусов добавил, что сейчас продолжается переселение мирного населения правобережной части Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра.