Власти Энергодара сообщили о повреждении гражданского объекта после обстрела ВСУ

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 23 октября в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара пострадал гражданский объект.

«Жертв нет, и это самое главное», — отметил Волга.

В своем сообщении он также призвал жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты в целях безопасности.

19 октября ВСУ нанесли удар по зданию администрации города Энергодар. Кроме него также были повреждены мост, ведущий в город, и подстанция «Луч».

Позднее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что поврежденный после обстрелов ВСУ мост был восстановлен и по нему началось движение автотранспорта.

Александр Волга также заявлял, что сотрудникам городской администрации и коммунальных предприятий поступают угрозы от «провокаторов».