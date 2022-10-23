Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде других центральных областей Украины

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В ночь на воскресенье, 23 октября, в Киеве и ряде регионов Центральной Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-каналы украинских областных администраций.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех незамедлительно проследовать в укрытия гражданской защиты», — объявила киевская городская военная администрация.

Также сообщения о воздушной тревоге появились от глав Черкасской областной военной администрации и Хмельницкого городского совета.

Портал «Воздушные тревоги на Украине» сообщил о звучащих сиренах в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Кроме этого, ранее сообщалось о звучащих сиренах в Кировоградской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин и глава Кировоградской области Андрей Райкович.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября.

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