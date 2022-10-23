Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях Украины

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети местных властей.

«Воздушная тревога — область», — написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердил также глава Кировоградской области Андрей Райкович.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что воздушная тревога звучит в регионе.

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях и других регионах Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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