Украинские депутаты предложили поощрять военных досрочным присвоением званий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается досрочно присваивать звание военнослужащим вооруженных сил Украины в качестве поощрения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что по украинскому законодательству военное руководство может поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы. Предложение депутатов может изменить данный процесс.

«Учитывая сложившуюся в Украине ситуацию…, существует необходимость предоставления возможности поощрять военнослужащих путем досрочного присвоения очередного воинского звания во второй раз», — говорится в заявлении украинского парламента.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Проект постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Российской Федерацией внесен на рассмотрение в парламент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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