Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, если российские войска захватят линии снабжения в Волынской и Львовской областях, передает РИА Новости.

По мнению Дэвиса, у украинской армии не останется возможности вести военные действия несколько месяцев, если российские ВС отрежут сухопутный маршрут поставок ВСУ из Польши. Альтернативным маршрутом для западных поставок военной техники американский эксперт считает путь через Карпаты вдоль словацкой и румынской границ, однако это чрезвычайно сложный путь.

Дэвис заявил, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, и заменить их вовремя не получится. Между тем Россия обеспечит себе бесперебойные поставки. Дэвис указал, что ситуация, когда российская армия обескровит украинскую на фоне истощения ее вооружений и поставит Киев перед выбором: искать мир путем переговоров или признать поражение — будет лишь вопросом времени.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что НАТО приблизилась к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за снабжения Киева оружием.