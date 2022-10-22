Минобороны Молдавии опровергло слова парламентария о нарушении воздушного пространства

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром, 22 октября, ракетами было нарушено воздушное пространство республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальные структуры наблюдения не зарегистрировали нарушений воздушного пространства Молдавии в последние 24 часа», — заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Молдавии Алаа Дьякону.

До этого председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу сообщил, что прочел утром в соцсетях сообщения о пролетевших над небом страны якобы российских военных ракетах.

Ранее в Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии заявили, что информация о подготовке военных действий против Приднестровья не соответствует действительности, в то время как Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта сторон. 

В кабмине добавили, что руководство Молдавии смогло сохранить стабильность и диалог с Приднестровьем, несмотря на сложные последние месяцы.

Также МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил о том, что Молдавия задержала партию продовольствия из России, которая направлялась в Приднестровье.

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