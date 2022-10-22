Артиллеристам ЮВО в Запорожской области вручили госнаграды

Артиллеристам Южного военного округа, отличившихся в СВО, вручили медали имени Жукова и «За отвагу» в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Одним из награжденных стал командир огневого взвода старший лейтенант Александр Шевченко за спасение боевых товарищей, получивших ранения под обстрелом.

Также награжденный медалью Жукова младший сержант Ибрагим Абдулаев рассказал, что с помощью дрона обнаружил колонну техники противника и передал координаты артиллерийской батарее, в результате чего колонна была уничтожена.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о ценности солдатских медалей и их значимости.

До этого резидент России Владимир Путин разрешил командующим вручать от его имени некоторые государственные награды бойцам на передовой военной операции на Украине.

Накануне казаки Оренбургского войскового казачьего общества, прошедшие боевой путь в Донбассе в составе добровольческого отряда «Ермак», были награждены государственными наградами России.

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