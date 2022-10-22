В США считают, что ВСУ используют противокорабельные ракеты Швеции против наземных целей

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building-tech.org

ВСУ начали использовать противокорабельные ракеты Robotsystem 17 (RBS-17), поставленные Швецией, против наземных целей, сообщает The Drive.

В сети появился ролик, в котором военный ВСУ применяет ракету.

«Прежде чем оператор успевает вернуться, ракета запускается в сторону неизвестной цели, но, учитывая, что поблизости нет водоемов, ролик фактически подтверждает, что украинские силы используют RBS-17 против наземных целей», — пишет The Drive.

Ранее сообщалось, что в Европе обеспокоены перспективой сокращения военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, которое может иметь место после промежуточных выборов в Конгресс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Палаты представителей конгресса США снова поднял вопрос поставки систем противовоздушной обороны.

Ранее The Washington Post писала, что у Украины недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны, ссылаясь на капитана Вооруженных сил Украины Владимира Климина, который заявлял, что обход украинской ПВО удается за счет разведданных и информации о ландшафте. При этом большинство систем противовоздушной обороны — это советское производство, то есть им уже как минимум 30 лет.

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