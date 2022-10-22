Премьер Украины призвал Запад предоставить Киеву средства противодействия беспилотникам

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и средства противодействия беспилотникам. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что ранее украинская армия получила первую систему IRIS-T. По словам Шмыгаля, в Киеве ожидают, что новая партия боеприпасов и ПВО поступит уже в ноябре. При этом ФРГ заявляла, что поставки еще трех IRIS-T будут лишь в 2023 году.

Украинский премьер заявил, что российская армия прибегает к дронам-камикадзе, которые необходимо поражать. В связи с этим Киев просит о предоставлении спецсредств противодействиями беспилотникам, добавил политик.

В числе других товаров, которые в срочном порядке требуются Киеву, Шмыгаль назвал генераторы, отопители и оборудование для водоснабжения. По его словам, 19 октября Германия отправила 200 генераторов.

Накануне Шмыгаль заявил, что в течение 10 дней на Украине повреждено более 400 объектов инфраструктуры.

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