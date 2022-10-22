Следственный комитет РФ откроет горячую линию для участников спецоперации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть в региональных управлениях ведомства горячую телефонную линию для участников специальной военной операции на Украине, мобилизованных граждан и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Отмечается, что граждане могут обратиться в ведомство по номеру: 8-800-100-12-60 (звонок бесплатный). Канал связи был создан по многочисленным обращениям россиян по интересующим вопросам и в целях их быстрого решения.

Глава СК поручил представить доклад по итогам проведенной работы, указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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