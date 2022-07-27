В Харьковской области и Луганской народной республике российские военные в ходе спецоперации захватили большое количество украинских снайперских винтовок «Укроп» у ВСУ. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Российские военные успешно применяли их в боевых действиях.

Источник сообщает, что украинские винтовки производства «Укроп» UAR-10 показали себе в боях «достаточно успешно и эффективно». По словам собеседника агентства, все зависит от опыта и профессионализма снайпера.

Ранее американский подполковник Дэвис заявил, что ВСУ грозит крах из-за огромных потерь.