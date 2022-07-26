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Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ второй раз за сутки обстреляли Херсон

Замглавы Херсонской области: ПВО отразила второй за сутки обстрел со стороны ВСУ

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РИА «Новости»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли Херсон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это был уже второй обстрел. Система ПВО сработала исправно. Все удары отражены», — сказал Стремоусов.

По его словам, все попытки обстрелять Херсон бесполезны из-за системы противовоздушной обороны города.

Ранее российские силы ПВО перехватили в ночь на 26 июля ракету украинских военных, которая должна была упасть на Херсон. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет.

Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении двух десантных катеров ВМС Украины. В акватории Днепровского лимана была обнаружена попытка украинских военных выдвинуться и высадиться с быстроходных десантных катеров на территорию Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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