Захарова: ЕС должен отвечать за преступления украинских военных вместе с ними

Евросоюз не прекращает вкладывать деньги в продолжение боевых действий на Украине, но любые попытки добиться там «победы на поле боя» — это прямая дорога в пропасть, причём как для Киева, так и для Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В её комментарии на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что решение Евросоюза выделить на вооружение Украины дополнительные 500 млн евро свидетельствует о «тотальной неготовности» содействовать политическому урегулированию.

«Поставками украинцам вооружения и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России оливковую ветвь мира. Любые попытки добиться победы на поле боя — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — цитирует Захарова Life.ru.