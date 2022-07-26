Российские системы ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Херсону

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в ночь на 26 июля ракету Вооруженных сил Украины, которая должна была упасть на Херсон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

«В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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