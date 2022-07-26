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Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины ударными вертолетами Ка-52. Об этом сообщает RT.

На кадрах показано, как вертолет выходит на цель и выпускает несколько ракет. При этом система вертолета предупреждает пилота об опасных перегрузках и о слишком большом тангаже.

После этого пилот переключается на камеру беспилотника, с которого ведется целеуказание, и наблюдает поражение объекта и детонацию боеприпасов.

«Смотри, как там знатно!» — говорит один пилот. «Я вижу», — отвечает другой. После чего уничтожает еще одну цель.

«Ушел с боевого», — завершает переговоры экипаж.

Ранее Министерство обороны РФ показывало, как Ка-52 выпускают несколько ракет по позициям ВСУ с дистанции более пяти километров.

Также были опубликованы кадры, на которых российские военные с борта вертолета Ми-8 открыли огонь из стрелкового оружия по украинским военным.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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