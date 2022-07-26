Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+ 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес вернулся... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки насекомых 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую зависимость перед собой 09:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Пентагоне обсуждают закупку нескольких сотен F-35 на общую сумму $30 млрд

close
100%
U.S. Department of Defense

Министерство обороны США ведет переговоры о закупке у компании Lockheed Martin нескольких сотен истребителей F-35 на общую сумму $30 млрд. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, точное количество самолетов, которые войдут в контракт, будет определено до конца лета или в начале осени. В 2019 году планировалась закупка 485 таких самолетов, однако затем их количество было снижено до 404, а потом и до 375 машин.

В Пентагоне утверждают, что снижение количества самолетов происходит из-за повышения их цены, вызванной COVID-19, сбоями в цепочках поставок комплектующих и инфляцией.

Ранее сообщалось, что Пентагон и Lockheed Martin «достигли договоренности» о поставке для американских войск 375 истребителей F-35 в течение трех лет. При этом Lockheed подчеркнула, что ей удалось снизить отпускную цену на самолеты за счет многолетних контрактов с поставщиками.

Помимо ВВС США F-35 планируется поставить в Финляндию, Швейцарию и Германию, а также в Польшу и Чехию. Чехия планирует приобрести 24 таких самолета.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой «Локхид-Мартин» (Lockheed Martin) в трех вариантах. Самолет производится c 2006 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть