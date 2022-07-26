В Пентагоне обсуждают закупку нескольких сотен F-35 на общую сумму $30 млрд

Министерство обороны США ведет переговоры о закупке у компании Lockheed Martin нескольких сотен истребителей F-35 на общую сумму $30 млрд. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, точное количество самолетов, которые войдут в контракт, будет определено до конца лета или в начале осени. В 2019 году планировалась закупка 485 таких самолетов, однако затем их количество было снижено до 404, а потом и до 375 машин.

В Пентагоне утверждают, что снижение количества самолетов происходит из-за повышения их цены, вызванной COVID-19, сбоями в цепочках поставок комплектующих и инфляцией.

Ранее сообщалось, что Пентагон и Lockheed Martin «достигли договоренности» о поставке для американских войск 375 истребителей F-35 в течение трех лет. При этом Lockheed подчеркнула, что ей удалось снизить отпускную цену на самолеты за счет многолетних контрактов с поставщиками.

Помимо ВВС США F-35 планируется поставить в Финляндию, Швейцарию и Германию, а также в Польшу и Чехию. Чехия планирует приобрести 24 таких самолета.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой «Локхид-Мартин» (Lockheed Martin) в трех вариантах. Самолет производится c 2006 года.