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Авианосец «Рональд Рейган» прибыл в Сингапур после тренировки в Южно-Китайском море

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Reuters

Авианосец «Рональд Рейган» класса Nimitz прибыл в Сингапур после тренировки с вылетом самолетов и вертолетов, которая проходила в Южно-Китайском море с 13 июля. Об этом сообщает Военно-морской институт США.

По данным издания, это первый за три года визит в Сингапур этого авианосца, который базируется в японском порту Йокосука и обычно дважды в год патрулирует Азиатско-Тихоокеанский регион с заходом в южноазиатские порты. Ранее в Сингапуре действовали ограничения из-за COVID-19.

Корабль сопровождает крейсер USS Antietam, который входит в эскорт «Рональда Рейгана».

Сообщается, что авианосец покинул порт в мае 2022 года в ответ на активность ВМС Китая, а затем провел в Южно-Китайском море учения с боевыми вылетами самолетов.

Командир 5-й авианосной ударной группы контр-адмирал Майкл Доннелли заявил, что возможность зайти в порт Сингапура подчеркивает стремление этой страны «строить эффективные доверительные отношения, которые может укрепить только наше присутствие».

Ранее сообщалось, что ударная группа авианосца USS Ronald Reagan в среду, 13 июля, прибыла в Южно-Китайское море. Помимо самого авианосца, в группу входило несколько кораблей, в том числе ракетный крейсер USS Antietam (CG 54) класса Ticonderoga и ракетный эсминец USS Higgins (DDG 76) класса Arleigh Burke.

Находясь в Южно-Китайском море, ударная группа проводила операции по обеспечению безопасности на море, в том числе полеты с использованием самолетов и вертолетов, морские ударные учения и скоординированные тактические учения между надводными и воздушными подразделениями.

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