ОАЭ закупят у США комплект океанографического оборудования

Госдеп США одобрил поставку ОАЭ в рамках программы «Иностранные военные продажи» комплекта оборудования для океанографических исследований и сопутствующего оборудования, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Отмечается, что правительство ОАЭ обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения комплекта оборудования для океанографических исследований. В их числе: средства удаленного сбора данных, комплекты оптоволоконной связи, источники бесперебойного питания и другие элементы логистики и поддержки программы.

Сообщается, что реализация данного контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность ОАЭ.

«В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования позволит ОАЭ получать в режиме реального времени океанографические данные для защиты морских границ, природных ресурсов и портов. При этом ВС ОАЭ не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение. Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin Rotary and Mission System», — пишет ЦАМТО, по данным которого полная стоимость соглашения может составить $206 млн.

Ранее сообщалось, что океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан», построенное для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, передадут флоту в конце июля.