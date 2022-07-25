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В сети появились кадры переданных ВСУ британских гаубиц L119

РГ: переданные Великобританией ВСУ гаубицы L119 сняты с вооружения в 2005 году

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На Украине в зоне боевых действий замечены переданные Великобританией ВСУ 105-мм легкие буксируемые пушки L119, сообщает «Российская газета».

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, показана транспортировка гаубицы в полевых условиях.

Отмечается, что применяемые на Донбассе орудия использовались в Великобритании только для обучения в Королевской школе артиллерии и были сняты с вооружения в 2005 году.

Сообщается, что пушки L119 являются одним из вариантов пушки L118, которая поступила на вооружение британской армии в 1976 году.
Масса орудия —1858 кг, длина — 8,8 м, ширина — 1,78 м, высота — 2,13 м. В отличии от L118, новая модель гаубицы может вести огонь американскими снарядами типа M1 калибра 105 мм. Максимальная дальность стрельбы — 11 400 м.

Ранее сообщалось, что Британия предоставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. В конце июня правительство Великобритании приняло решение выделить дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на оказание военной помощи Украине. В новый пакет помощи вошли комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

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