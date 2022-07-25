ВС Турции получили новый комплекс защиты от беспилотников

Вооруженные силы Турции получили новую систему защиты от беспилотников Sahin, предназначенную для охраны военных объектов, границ и средств ПВО, пишет Army Recognition со ссылкой на руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он отметил, что комплекс отличается простотой транспортировки, развертывания и установки. Система расположена на буксируемом прицепе и имеет модульную конструкцию. Комплекс состоит из систем обнаружения и сопровождения целей. Они могут обнаруживать бесплотники в любое время суток при любой погоде.

Sahin оснащен автоматическим гранатометом Mk 19, который может использовать гранаты воздушного подрыва ATOM калибра 40 мм. Блок управления огнем Sahin позволяет активировать боеприпас непосредственно перед целью.

Ранее сообщалось, что российская компания «Росэлектроника» разработала особую мобильную радиолокационную станцию для защиты от низколетящих беспилотников. Система будет обеспечивать безопасность объектов критически важной инфраструктуры.