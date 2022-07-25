CNN: установлена личность одного из погибших на Украине американцев

Один из двух американских граждан, недавно погибших на Украине, был идентифицирован как Люк Люцишин. Об этом CNN сообщила его мать.

По словам женщины, о смерти сына ее проинформировал Госдепартамент США. В субботу, 23 июля, Госдеп подтвердил смерть двух американцев, но не назвал личности и обстоятельства. Представитель сказал, что они «связались с семьями и оказали всю возможную консульскую помощь».

Первым о смерти Люцишина сообщил Politico.

Ранее МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют необходимую консульскую помощь.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американский гражданин. О гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего гражданина США ранее писала газета New York Times со ссылкой на местные власти. По данным издания, мужчина находился там вместе со своей подругой — жительницей Украины, которая нуждалась в лечении.