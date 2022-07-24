На Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек, который в качестве наемника участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на польскую федерацию ММА.

«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там», — сказано в сообщении.

Валентек принимал участие в любительских турнирах ММА. В 2021 году он выиграл Второй турнир ММА в Гливице.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные вместе с польскими наемниками базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

До этого в Народной милиции ЛНР заявили о серьезных потерях со стороны польских наемников в районе Камышевахи.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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