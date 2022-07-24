Минобороны: ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия высокоточным оружием поразила военный аэродром Канатово, где находилась авиационная техника украинских воздушных сил.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, Конашенков рассказал, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников Украины в районах города Донецк, а также населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области.

«Перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее представитель российского Минобороны сообщил об уничтожении командного пункта группировки войск «Каховка».

Также в военном ведомстве рассказали, что в морском порту Одессы удалось ликвидировать украинский военный корабль. Также был уничтожен склад поставленных Соединенными Штатами противокорабельных ракет Harpoon.