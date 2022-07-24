Элитное британское подразделение приостановит прыжки из-за новых парашютов

Элитный парашютный полк британской армии «красные береты» приостановил прыжки на малой высоте из-за замены парашютов и списания самолетов С-130J Hercules. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, раньше десантники прыгали с 450 футов (137 метров), используя парашютные системы LLP и 14 турбовинтовых самолетов C-130J.

Однако в следующем году британская армия полностью откажется от этих самолетов, заменив их 22 реактивными Airbus A400M «Atlas», который не предназначен для использования парашютов LLP, поэтому для десантников закупили другие парашюты - MC-6, которые, однако, не применяются для прыжков с малой высоты.

В результате, до списания C-130J «красные береты» не успеют завершить цикл подготовки, предусматривающий не менее восьми прыжков, в том числе ночью.

Сами военные винят во всем британское правительство, которое не предусмотрело совместимость новых самолетов с отработанными парашютными системами.

Ранее сообщалось, что британский военнослужащий в ходе отработки прыжков в Калифорнии, США, проломил крышу жилого дома из-за не до конца раскрывшегося парашюта.

Инцидент произошел во время десантных учений. Военный отрабатывал прыжки с большой высоты с длительной задержкой раскрытия парашюта, которые используются для секретных миссий на враждебной территории.

Военнослужащий развернул запасной парашют с опозданием и продолжил стремительное падение. Он приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. Несколько жителей города стали свидетелями произошедшего и вызвали службу спасения.