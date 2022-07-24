Рогов: ПВО России отбила атаку ВСУ по Мелитополю

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что российские зенитчики отбили атаку ВСУ по Мелитополю.

«Отработало ПВО. [Украинской армии] не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники. Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — пишет Рогов.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе региона.

По словам Балицкого, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Был нанесен ущерб фильтровой установке, трубе, повреждено машинное отделение. Балицкий добавил, что атака ВСУ по гражданской инфраструктуре расценивается руководством области как террористический акт, направленный на запугивание местных жителей.