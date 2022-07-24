Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков прокомментировал возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Песков прокомментировал разрешение Литвы на транзит подсанкционных грузов... 12:55
В Карелии катер с 12-летним ребенком врезался в мост и перевернулся 12:54
Мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от главы Крыма Аксенова 12:53
Песков не стал отвечать на вопрос о контактах Путина и Шрёдера в Москве 12:52
Песков опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы «продолжить давление»... 12:50
Врач назвал опасные симптомы диабета, на которые не обращают внимания 12:49
Вратарь Лунев публично обратился к Миллеру по вопросу невыплаты премиальных от... 12:47
Филиппины отказались от покупки российских вертолетов из-за опасения возможных санкций США 12:47
Съемки «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла 12:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Рогов: ПВО России отбила атаку ВСУ по Мелитополю

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что российские зенитчики отбили атаку ВСУ по Мелитополю.

«Отработало ПВО. [Украинской армии] не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники. Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — пишет Рогов.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе региона.

По словам Балицкого, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Был нанесен ущерб фильтровой установке, трубе, повреждено машинное отделение. Балицкий добавил, что атака ВСУ по гражданской инфраструктуре расценивается руководством области как террористический акт, направленный на запугивание местных жителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть