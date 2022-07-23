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Российская армия ликвидировала более 60 боевиков формирования «Донбасс» в Верхнекаменском

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия поразила позиции нацформирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское, в результате чего было ликвидировано более 60 боевиков.

Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка оперативно-тактическая авиации ВКС России уничтожила более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ, а в Днепропетровской области ВКС ударили по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ, ликвидировав до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и другую военную технику.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры работы спецназа в ходе спецоперации на Украине. Группа обнаружила передовой дозор, который прикрывал замаскированный опорный пункт и позиции с техникой, и уничтожила его, рассказали в Минобороны.

24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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