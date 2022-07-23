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В Запорожье заявили, что ВСУ тратят дефицитные боеприпасы на уничтожение посевов в регионе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина обстреливает поля в регионе, чтобы уничтожить посевы сельхозкультур. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят на это дефицитные боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС.

«Они стреляют и зажигательными смесями, и с вертолетов, и просто поджигают физически, то есть масса действий, которые осуществляются именно в этом направлении, нет сомнений, что это приказ сверху», — сказал Рогов.

Он также добавил, что протяженность линии соприкосновения остается неизменной и составляет порядка 130-140 километров.

Ранее Рогов заявлял, что военнослужащие ВСУ целенаправленно поджигают поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения. По его словам, эти действия, по всей видимости, санкционированы командованием украинских военных, поскольку процесс запущен в двух регионах одновременно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Операция на Украине. Новости
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