Белый дом: США приступили к изучению возможности поставок боевых самолетов Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», — заявил Кирби.

По его словам, сотрудники Пентагона будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе, а рассмотрение этого находится на самых предварительных этапах.

Ранее стало известно, что США передадут Украине 500 беспилотников Phoenix Ghost.

До этого The Wall Street Journal писал, что администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ссылаясь на то, что они могут попасть в руки Российской Федерации и на необходимость готовить украинские войска их использованию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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