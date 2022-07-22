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Зеленский: Украина теряет около 30 человек в день убитыми и 250 ранеными

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Зеленского, «изменение в балансе огневой мощи» остановило потери украинской стороны. Президент Украины подчеркнул, что на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день; теперь это число сократилось до 30 погибших и около 250 раненых в день.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к проведению саммита Украина-Евросоюз и институциональному усилению своей страны на пути в ЕС По его словам, соответствующие шаги он обсудил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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