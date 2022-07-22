WSJ: власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные БПЛА

Администрация президента США Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ссылаясь на то, что они могут попасть в руки Российской Федерации и на необходимость готовить украинские войска их использованию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что Киев запросил данные БПЛА более двух месяцев назад.

«Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками», — утверждает издание.

Ранее стало известно, что жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА «Байрактар ТБ-2» для ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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