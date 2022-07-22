Шойгу заявил, что Россия не воспользуется открытием украинских портов

Генерал армии РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия берет на себя обязательства, и не воспользуется тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия. Об этом он сообщил по итогам подписания соглашения о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины в Стамбуле в эфире телеканала «Россия 24».

«Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе — мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что подписанный документ содержит конкретный срок, на который соглашение будет действовать.

22 июля в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.