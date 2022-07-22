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Признавшему вину командиру группировки «Медведи SS» Кравцову грозит смертная казнь

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Gleb Garanich/Reuters

Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение командиру украинской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову, свою вину он признал. Об этом сообщил адвокат Кравцова Павел Косован, передает ТАСС.

По словам адвоката, 25 июля уголовное дело в отношении Кравцова будет передано в Верховный суд ДНР, который рассмотрит его одним составом вместе с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки.

Командир «Медведи SS» обвиняется в создании вооруженного формирования, в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР. Помимо этого, Кравцову вменяется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, наказание предусматривает срок до пожизненного лишения свободы, а также совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой». По этой статье уголовного кодекса республики, как отмечает юрист, командиру группировки грозит наказание в виде смертной казни.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР принял решение рассматривать дело членов группировки украинских неонацистов «Медведи SS» в закрытом режиме.

По данным следствия, с момента основания, осени 2017 года, по 20 мая 2022 года жертвами «Медведей SS» стали не менее сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР. В республике утверждают, что боевики этой группировки совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.

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