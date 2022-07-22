Минобороны РФ: Шойгу встретился с турецким коллегой Акаром

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства рассказал Акару, что военные США на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Шойгу отметил, что пребывание американских военных в Сирии является нарушением международных норм, а на базах Соединенных Штатов готовят террористов.

Российский министр обратил внимание Акара и на то, что санкции, которые ввел Вашингтон против официального правительства Сирийской арабской республики (САР), являются незаконными. По словам Шойгу, эти ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. В то же время, подчеркнул глава российского Минобороны, американские военные захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые.

В беседе с турецким коллегой Шойгу обратил внимание на то, что необходимо поддерживать режим прекращения огня в государстве на Ближнем Востоке. Отмечается, что ведомства двух государств постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.

Сергей Шойгу 22 июля прилетел в Стамбул для подписания соглашения по транспортировке украинского зерна из черноморских портов. С турецкой стороны соглашение должен подписать министр обороны Хулуси Акар.