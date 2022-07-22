Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Российская армия уничтожила четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 13 артиллерийских взводов орудий Д-30 в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что в течение суток были ликвидированы шесть пунктов управления ВСУ в районе Рогань Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили до 300 военных в пункте дислокации «Черной сотни» в Краматорске.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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