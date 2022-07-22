ВС России уничтожили до 300 военных в пункте дислокации «Черной сотни» в Краматорске

Российские военнослужащие при помощи оружия наземного базирования уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона «Черная сотня», развернутой в здании школы в Краматорске. Об этом сообщили в Министерства обороны России.

Отмечается, что в результате операции были ликвидированы до 300 украинских военнослужащих и более и 40 единиц специальной техники.

Кроме того, российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, расположенный на территории промышленной зоны в городе Николаев. В результате этой операции были уничтожены до 30 украинских военных, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град», около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Ранее Минобороны РФ показало кадры вылетов Су-35С и Су-30СМ при уничтожении объектов ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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