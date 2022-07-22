В Японии допустили вероятность проведения китайской десантной операции на Тайване

Япония не исключает вероятность проведения Китаем десантной операции на Тайване. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад японского военного ведомства.

В настоящий момент уровень угрозы для Тайваня расценивают как «чрезвычайно высокий».

«Уровень угрозы для Тайваня оценивается как «чрезвычайно высокий». Невозможно отрицать вероятность того, что Китай может провести комплексную десантную операцию...» — поясняется в документе.

Предполагается, КНР задействует средства радиоэлектронной борьбы и при осуществлении кибератак.

Еще в докладе обратили внимание, что «баланс сил смещается в пользу Китая, а степень различий увеличивается от года к году».

Ранее на Западе опасались, что операция на Украине спровоцирует Китай на захват Тайваня. Власти Тайваня с опаской наблюдают за развитием кризиса вокруг Украины. В Тайбэе не исключают, что Китай может использовать текущую ситуацию и начать наступление на остров.