Минобороны РФ показало кадры вылетов Су-35С и Су-30СМ при уничтожении объектов ВСУ

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, для ликвидация украинской авиационной техники, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи истребителей используют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Вылеты самолетов осуществляются как в светлое, так и темное время суток, при любых погодных условиях. После уничтожения цели противника истребитель производит тактически маневр в воздухе, снова набирает высоту, разгоняется до максимальной скорости и возвращается на аэродром.

«Даже если «воздушный противник» решиться дать отпор. Шансов у него нет.

Задачи могут измениться в зависимости от обстановки в воздухе. Для истребителя это не проблема. Су-35 может и обороняться и атаковать одновременно», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны опубликовало видео с работой расчетов РСЗО «Ураган» во время спецоперации.