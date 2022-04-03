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Минобороны: Россия поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя после просьбы Эрдогана

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия поcле просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому президенту Владимиру Путину поможет эвакуировать иностранных граждан, которые оказались в заложниках у боевиков нацбатов в Мариуполе, передает РИА «Новости».

По его словам, российские Вооруженные силы с 00.00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из этого города в Бердянск. Он подчеркнул, что РФ при этом гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения.

Из Бердянска у иностранцев есть возможность эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом. Российская сторона же согласна обеспечить заход и выход судов для эвакуации в бердянский порт, указал Мизинцев.

Как отметил генерал-полковник, осуществление гуманитарной операции возможно лишь при полном содействии украинских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению «режима тишины» во время проведения эвакуации, а также исключении угрозы обстрела кораблей при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

Он также рассказал, что Россия обращается ко всем международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с просьбой обязать Киев до 3.00 мск 3 апреля письменно уведомить межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, турецкую сторону, МККК и УВКБ ООН о готовности к проведению эвакуации.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании.

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