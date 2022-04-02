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СК возбудил дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя

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Координационный Центр Помощи Новороссии. КЦПН/VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинских боевиков по признакам преступления «Захват двух и более заложников» (ч. 2 ст. 206 УК РФ), которое произошло в родильном доме в Мариуполе, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства

По версии следствия, 1 апреля военные ВСУ и добровольческих националистических батальонов обстреляли здание мариупольского роддома на улице Пашковского. СК сообщает, что, разместив технику и тяжелое вооружение, они захватили и удерживают в подвале внутри здания не менее 100 человек, в том числе беременных женщин и более 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита.

В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном роддоме. В открытых источниках распространилась запись, на которой она говорила, что украинские военные использовали роддом в собственных целях. По ее словам, они также отнимали у рожениц еду.

Бастрыкин поручил включить женщину в состав потерпевших, а также установить всех причастных к преступлению для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее председатель СК РФ поручил дать правовую оценку преступным действиям 40-летней жительницы Нидерландов, матери троих детей Джойс Костер, которая, по данным следствия, совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на территории Украины.

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