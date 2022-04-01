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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Минобороны показало кадры пуска ракеты «Оникс» по объектам ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало видео запуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион».

На кадрах виден момент запуска ракеты и то, как она движется по направлению к цели — командному пункту группировки украинских войск.

«Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» уничтожив командный пункт ВСУ», — рассказали в министерстве.

В Минобороны сообщили, что пораженная ракетой цель находилась в районе села Шахтерское в Донецкой области. Ударами «Ониксов» было уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Всего за последние сутки российские военные поразили 40 военных объектов Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса. Кроме того, средствами ПВО ВКС РФ были сбиты вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотника.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с моментом нанесения боеприпасом «Краснополь» удара по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300.

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