В Кремле уточнили, связан ли весенний призыв в армию со спецоперацией на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, связан ли указ о весеннем призыве граждан в армию со специальной военной операцией РФ на Украине.

«Контрактники на Украине — эта тема на контроле в Генпрокуратуры по поручению президента. А по поводу призыва мы слышали заявления наших военных, что это не может иметь отношения к спецоперации на Украине. Срочники туда не отправляются, к спецоперации никак не привлекаются», — подчеркнул представитель Кремля.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле – июле 2022 года.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский заявил, что весенний призыв в армию не имеет никакого отношения к специальной военной операции на Украине, в ней участвуют только офицеры и контрактники.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что российских срочников, призванных этой весной, не будут отправлять в горячие точки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».