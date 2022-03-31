Кадыров показал видео с извинениями украинских пленных из Мариуполя

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выложил видео с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые призывают сдаваться, проклинают свою власть и приносят извинения.

«Попавшись в плен, каждый из «бравых» украинских солдат становится очень понятливым, осуждает свое руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен», — написал лидер Чечни в Telegram.

По его словам, отношение к пленным украинским военным «самое человечное»: их кормят, предоставляют медпомощь, дают связаться с родными.

«Никто никому не простреливает части тела, не издевается и не убивает», — заявил Кадыров.

Он отметил, что российские военные против таких садистских методов, которые характерны бойцам из украинского батальона «Азов».

Ранее в сети появились кадры обращения с российскими пленными, которым прострелили ноги и не оказывали медпомощи. Инцидент случился на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Позднее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего и установить всех причастных к инциденту лиц. Планируется их привлечение к ответственности.

Видео с издевательствами над военнопленными на Украине вызвало массу осуждающих комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи назвали такие действия «поведением нацистов».