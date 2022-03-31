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Путин подписал указ о призыве в армию почти 135 тысяч россиян

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле – июле 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе требуется осуществить с 1 апреля по 15 июля текущего года призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 134 500 человек.

Этим же документом требуется осуществить увольнение с воинской службы солдат, у которых истек срок службы по призыву.

Действия производятся в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Правительству, органам исполнительной власти субъектов РФ и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью, что уклоняться от службы в армии стало непрестижным.

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