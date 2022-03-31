Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВС Украины ударами вертолетов Ка-52

Министерство обороны России показало кадры, на которых ударные вертолеты Ка-52 российских Военно-космических сил при помощи управляемых и направляемых ракет ликвидировали укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что ракетным ударом были уничтожены бронетехника и живая сила противника. Результат операции фиксировался средствами объективного контроля.

Накануне Минобороны РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».