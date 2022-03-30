Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Murad Sezer/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс».

По его словам, такие меры были приняты для демонстрации того, что Соединенные Штаты не намерены идти на эскалацию конфликта.

Пока неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден не будет принимать решения о военной помощи Украине, которые привели бы к военному конфликту между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». При этом он учитывает оценки военных относительно того, что является «наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть