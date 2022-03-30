В Пентагоне заявили, что не могут связаться с российскими коллегами

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что он и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли не могут связаться с коллегами из России, сообщает ТАСС.

По его словам, на протяжении последних 90 дней Уолтерс предпринимал попытки связаться с российскими коллегами, но безуспешно. Уолтерс констатировал, что ранее «данные контакты прервались».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отказываются общаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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