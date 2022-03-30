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Дания усилит свой военный контингент в Прибалтике

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Atef Hassan/Reuters

Вооруженные силы Дании в рамках усиления восточного фланга НАТО приняли решение усилить свой контингент в странах Прибалтики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление датского военного ведомства.

«Мы договорились с союзниками по НАТО, что должны выстроить и усилить свое восточное крыло. У нас очень хорошие связи с Латвией, Литвой и Эстонией, и вчера мы приняли решение направить 800 солдат в дополнение к тем, которые уже размещены в этом регионе», — заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в столице Эстонии, Таллине.

Тем не менее, датские подразделения будут находиться в готовности к размещению в Прибалтике, так как для передислокации страны НАТО должны представить официальный запрос.

«Мы предполагаем, что НАТО будет готово поддержать наше присутствие, это не только на уровне размышлений», — заявила Фредериксен.

Ранее в польский порт Гданьск прибыл миноносец США USS Forrest Sherman.

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